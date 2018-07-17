Кадровые назначения прошли в Министерстве внутренних дел Узбекистана

Всего новые должности получили 18 специалистов ведомства, изменения коснулись Центрального аппарата и региональных подразделений.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана прошли кадровые назначения, говорится на интернет-портале ведомства.

Новые должности получили 18 специалистов, изменения коснулись как Центрального аппарата, так и региональных подразделений.

Первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска стал Саиданвар Саидаълоев, должность начальника отдела внутренних дел Кургантепинского района Андижанской области получил подполковник Дилмурод Ихволдинов, отдел внутренних дел Пахтаабадского района Андижанской области возглавил Азизбек Исламов.

Ранее сообщалось о других переменах в кадровом составе МВД.

В середине июля Управление юридического обеспечения возглавил Джахонгир Сафаров, руководителем Института пожарной безопасности назначили полковника Нуриддина Нарматова.