Первый подземный мусоросборочный пункт установили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. В Ташкенте экспериментальным путем установили первый подземный мусоросборочный пункт, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Решение приняли в рамках проекта Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и окружающей среде.
Урна с тремя контейнерами появилась на улице Туйтепа в Яшнабадском районе.
Благодаря нововведению, сбор отходов будет осуществляться в специальных съемных контейнерах, вместимость которых – около 500 килограммов.
Отходы в контейнер будут поступать через вертикальный трубопровод с впускными отверстиями – загрузочными люками.
Специалисты указывают на ряд преимуществ подземных контейнеров – эстетичный внешний вид, отсутствие необходимости в централизованном электро- и газоснабжении мусоросборочных пунктов, удобный и незаметный способ транспортировки отходов.
Власти планируют расширить проект на другие регионы Узбекистана.