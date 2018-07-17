Эксперимент провели в рамках проекта Государственного комитета Узбекистана по экологии и окружающей среде.

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. В Ташкенте экспериментальным путем установили первый подземный мусоросборочный пункт, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Решение приняли в рамках проекта Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и окружающей среде.

Пресс-служба Госкомэкологии Первый подземный мусоросборочный пункт установили в Ташкенте

Урна с тремя контейнерами появилась на улице Туйтепа в Яшнабадском районе.

Благодаря нововведению, сбор отходов будет осуществляться в специальных съемных контейнерах, вместимость которых – около 500 килограммов.

Отходы в контейнер будут поступать через вертикальный трубопровод с впускными отверстиями – загрузочными люками.

Специалисты указывают на ряд преимуществ подземных контейнеров – эстетичный внешний вид, отсутствие необходимости в централизованном электро- и газоснабжении мусоросборочных пунктов, удобный и незаметный способ транспортировки отходов.

Власти планируют расширить проект на другие регионы Узбекистана.