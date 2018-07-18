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Военные Узбекистана и Казахстана провели совместные учения

Военные Узбекистана и Казахстана провели первые совместные учения

Минобороны Узбекистана
Общество
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Второй этап учений, сроки которого еще не определены, пройдет на полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Казахстана провели на территории Алматинской области Казахстана первые совместные учения по ликвидации незаконного вооруженного формирования, сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

"В рамках визита министра обороны Узбекистана генерал-майора Абдусалома Азизова в Казахстан военнослужащие нашей страны приняли участие в первом этапе совместных учений в Алматинской области Казахстана", - говорится в сообщении.

По легенде учений, комплекс беспилотных летательных аппаратов при ведении воздушной разведки с высоты 2,5 тысячи метров обнаружил группу незаконного вооруженного формирования, которую уничтожили парой истребителей Су-30 СМ. На маршрутах вероятного движения оставшихся сил противника провели десантирование группы сил специального назначения с высоты 2 тысяч метров и осуществили подавление вероятного противника силами фронтовой авиации в населенном пункте.

Минобороны Узбекистана
Военные Узбекистана и Казахтана провели совместные учения

Вместе с Азизовым за ходом учений наблюдал и министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков.

"Совместные учения показали полную слаженность и взаимопонимание наших специальных подразделений в применении боевой авиации, применении наиболее современной техники в ночных условиях. Я думаю, и проведение учений, и в целом визит можно оценивать как успешный", - заявил Азизов.

Второй этап учений, сроки которого еще не определены, пройдет на полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана, добавили в министерстве.

Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере в 2017 году. В августе прошлого года министерства обороны двух стран заключили план военного сотрудничества. Подписанный документ, который вступил в силу в феврале 2018 года, включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.




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