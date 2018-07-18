11:24 18 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Авиарейсы до Ургенча перенесли в Нукус

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0

"Узбекистон хаво йуллари" извиняется за доставленные неудобства и призывает пассажиров внимательно следить за обновлениями в расписании на сайте компании.

ТАШКЕНТ, 18 июля - Sputnik. Из-за закрытия аэропорта Ургенча национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" скорректировала расписание полетов.

Некоторые рейсы по маршруту Ташкент - Ургенч - Ташкент 18 и 19 июля отменены, другие будут выполняться в аэропорт Нукус, откуда пассажирам предоставят автобусный трансфер до аэропорта Ургенч. Дополнительных сборов не потребуют.

"Пассажиров с авиабилетами из Ургенча в Ташкент просим явиться в аэропорт Ургенч максимум за 4 часа до вылета рейса по указанным выше графикам, для обеспечения своевременной транспортировки пассажиров автобусным сообщением в аэропорт Нукус", - говорится на сайте авиакомпании.

"Узбекистон хаво йуллари" извиняется за доставленные неудобства и призывает пассажиров внимательно следить за обновлениями в расписании на сайте компании.

"Руководство НАК принимает всевозможные меры по скорейшему возобновлению работоспособности аэропорта Ургенч", - добавили в авиакомпании.

Международный аэропорт Ургенч временно закрыт с 16 июля этого года по техническим причинам и в связи с температурным режимом.

По теме

Ташкент и Ургенч свяжет дополнительный поезд



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Космические планы

    Роскосмос запустит новую ракету "Союз-5" совместно с Казахстаном. Первый пуск состоится с космодрома "Байконур" в 2022 году.

  • В Самаре (Россия) нашли кыргызстанца Хусана Шарипова, который 16 лет числился без вести пропавшим
    Обиделся и пропал

    В Самаре нашли гражданина Кыргызстана, который 16 лет числился без вести пропавшим - родственники искали его и даже обращались на телевидение.

  • Тюрьма, архивное фото
    Доагетировался

    В России суд приговорил к семи годам колонии уроженца Таджикистана, который убеждал своих земляков вступить в террористическую организацию.

  • Блогер Nas в Армении
    Страна бесплатной воды

    Один из самых популярных блогеров Facebook снял видеоролик про питьевые фонтанчики в Армении.

  • Сбор урожая на сельхозпредприятии Пульс-Агро
    Русский хлеб

    Латвия в первом квартале 2018 года почти втрое увеличила закупки зерна в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас
    Не попасть в меню

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.

  • В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню
    Столетие трагедии

    В память о гибели царской семьи Романовых на территории мемориального комплекса "Бендерская крепость" воздвигли часовню "Памяти святых царских мучеников".

  • Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии
    Граница на замке

    Благодаря бдительности пограничников, неудачей завершилась попытка футбольных болельщиков из Нигерии и Сенегала незаконно въехать в Эстонию.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
    Надежда на стабильность

    Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа и рассказал, как отношения Москвы и Вашингтона скажутся на положении Южной Осетии.

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Космические планы

    Роскосмос запустит новую ракету "Союз-5" совместно с Казахстаном. Первый пуск состоится с космодрома "Байконур" в 2022 году.

  • В Самаре (Россия) нашли кыргызстанца Хусана Шарипова, который 16 лет числился без вести пропавшим
    Обиделся и пропал

    В Самаре нашли гражданина Кыргызстана, который 16 лет числился без вести пропавшим - родственники искали его и даже обращались на телевидение.

  • Тюрьма, архивное фото
    Доагетировался

    В России суд приговорил к семи годам колонии уроженца Таджикистана, который убеждал своих земляков вступить в террористическую организацию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Футбольные болельщики в Париже радуются победе сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии
Водометы и разбитые витрины: во Франции бурно отметили победу на ЧМ
"Ереван Дрифтинг": в столице Армении показали трюки на автомобилях
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054