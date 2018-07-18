Авиарейсы до Ургенча перенесли в Нукус

"Узбекистон хаво йуллари" извиняется за доставленные неудобства и призывает пассажиров внимательно следить за обновлениями в расписании на сайте компании.

ТАШКЕНТ, 18 июля - Sputnik. Из-за закрытия аэропорта Ургенча национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" скорректировала расписание полетов.

Некоторые рейсы по маршруту Ташкент - Ургенч - Ташкент 18 и 19 июля отменены, другие будут выполняться в аэропорт Нукус, откуда пассажирам предоставят автобусный трансфер до аэропорта Ургенч. Дополнительных сборов не потребуют.

"Пассажиров с авиабилетами из Ургенча в Ташкент просим явиться в аэропорт Ургенч максимум за 4 часа до вылета рейса по указанным выше графикам, для обеспечения своевременной транспортировки пассажиров автобусным сообщением в аэропорт Нукус", - говорится на сайте авиакомпании.

"Узбекистон хаво йуллари" извиняется за доставленные неудобства и призывает пассажиров внимательно следить за обновлениями в расписании на сайте компании.

"Руководство НАК принимает всевозможные меры по скорейшему возобновлению работоспособности аэропорта Ургенч", - добавили в авиакомпании.

Международный аэропорт Ургенч временно закрыт с 16 июля этого года по техническим причинам и в связи с температурным режимом.