В Узбекистане появится горячая линия для защиты прав учителей

Воспользоваться горячей линией, открытой при Министерстве народного образования, смогут не только педагоги, но и другие работники образовательных учреждений.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Контрольно-правовая служба для защиты прав и интересов учителей появится при Министерстве народного образования, сообщает NUZ.UZ со ссылкой на заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова.

Воспользоваться горячей линией, открытой при министерстве, смогут не только педагоги, но и другие работники образовательных учреждений. По каждому заявлению министерство будет проводить проверку и принимать соответствующие меры.

Министерство намерено также создать медиацентр, который займется формированием в обществе положительного имиджа учителя при участии СМИ.