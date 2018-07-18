Минобр снизит количество учебных часов в школах

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана намерено снизить количество учебных часов в школах и заменить учебники, сообщает портал "Новости Узбекистана".
По словам заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова, сегодня нагрузка в средних общеобразовательных учреждениях составляет более 35 часов в неделю.
В странах Европы – Германии, Норвегии, Дании, Финляндии, Чехии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии она не превышает 32 часов.
Другая проблема – невысокое качество учебных пособий. Минобр намерен внедрить учебники, созданные за рубежом или при участии иностранных специалистов, а также ввести STEAM-направления – онлайн-сервисы по обучению инженерным наукам, искусству, математике.
Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное образованию.
Он поручил разработать новые стандарты обучения и повысить статус учителей в обществе.