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Филиал школы в Чиракчинском районе

Минобр снизит количество учебных часов в школах

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана
Общество
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Сегодня нагрузка в средних общеобразовательных учреждениях составляет более 35 часов в неделю против 30-32 часов в странах Европы.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана намерено снизить количество учебных часов в школах и заменить учебники, сообщает портал "Новости Узбекистана".

По словам заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова, сегодня нагрузка в средних общеобразовательных учреждениях составляет более 35 часов в неделю.

Телефон
© Flickr/ Esparta Palma
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В странах Европы – Германии, Норвегии, Дании, Финляндии, Чехии, Польше, Латвии, Литве и Эстонии она не превышает 32 часов.

Другая проблема – невысокое качество учебных пособий. Минобр намерен внедрить учебники, созданные за рубежом или при участии иностранных специалистов, а также ввести STEAM-направления – онлайн-сервисы по обучению инженерным наукам, искусству, математике.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное образованию.

Он поручил разработать новые стандарты обучения и повысить статус учителей в обществе.

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Теги:
Президент, реформа, Образование



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