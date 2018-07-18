Узбекистан примет участие в Играх кочевников в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Руководители пяти стран подтвердили участие в третьих Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, сообщает РИА Новости.
Речь идет об Узбекистане, Казахстане, Турции, Азербайджане и Венгрии.
Кроме того, к играм присоединятся представители субъектов Российской Федерации и международных спортивных организаций.
Открытие состоится в сентябре на побережье курортного озера Иссык-Куль в Республике Кыргызстан.
Гости увидят выступления более трех тысяч атлетов из 80 стран мира.
Также в рамках программы пройдут конгрессы, научные форумы, конференции, симпозиумы, круглые столы.
Стоимость билета на мероприятие 2 сентября в городе Чолпон-Ата составит от 5 до 71 доллара, на церемонию закрытия – от 5 до 55 долларов. В остальные дни посетить игры можно будет бесплатно.
Игры кочевников проводят в Кыргызстане с 2014 года, инициатива принадлежит экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.