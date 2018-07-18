Экс-вице-премьер России Дворкович посетил Федерацию шахмат Узбекистана

Дворкович встретился с Илюмжиновым, которого недавно сняли с поста президента Международной шахматной федерации.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, который планирует побороться за пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в компании Кирсана Илюмжинова посетил Узбекистан.

Дворкович и Илюмжинов провели переговоры в Федерации шахмат Узбекистана. Об этом Дворкович написал пост на своей странице в Twitter.

Came to Tashkent by invitation from the Chess Federation of Uzbekistan. Good chance to discuss the future of chess with the members of chess family from Asian countries. #FIDEelections2018 pic.twitter.com/z1h8Rw2m0i — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 17 июля 2018 г.

​Аркадий Дворкович входит в попечительский совет Федерации шахмат России. До 2012 года был помощником президента России, затем, вплоть до мая 2018 года, в качестве зампредседателя правительства курировал вопросы ТЭК.

В состав нового правительства Дворкович не вошел, однако стал сопредседателем фонда "Сколково", а 15 июня объявил о намерении участвовать в выборах президента ФИДЕ. Выборы пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

Кирсан Илюмжинов, возглавлявший ФИДЕ ранее, был отстранен от своего поста за нарушение этики, сам он свое отстранение назвал политическим и объявил, что поддержит Дворковича.