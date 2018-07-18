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Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович

Экс-вице-премьер России Дворкович посетил Федерацию шахмат Узбекистана

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Дворкович встретился с Илюмжиновым, которого недавно сняли с поста президента Международной шахматной федерации.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, который планирует побороться за пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в компании Кирсана Илюмжинова посетил Узбекистан.

Дворкович и Илюмжинов провели переговоры в Федерации шахмат Узбекистана. Об этом Дворкович написал пост на своей странице в Twitter.

​Аркадий Дворкович входит в попечительский совет Федерации шахмат России. До 2012 года был помощником президента России, затем, вплоть до мая 2018 года, в качестве зампредседателя правительства курировал вопросы ТЭК.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов находится с визитом в Узбекистане
© Федерация шахмат Узбекистана
Илюмжинов отстранен с поста президента Международной шахматной федерации
В состав нового правительства Дворкович не вошел, однако стал сопредседателем фонда "Сколково", а 15 июня объявил о намерении участвовать в выборах президента ФИДЕ. Выборы пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

Кирсан Илюмжинов, возглавлявший ФИДЕ ранее, был отстранен от своего поста за нарушение этики, сам он свое отстранение назвал политическим и объявил, что поддержит Дворковича.




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