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Мороженое

Всем мороженого: в ташкентском парке гостям бесплатно раздают десерт

© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
Общество
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Получить порцию летнего лакомства можно с 12 до 17 часов со вторника по пятницу при входе в парк "Ашхабад".

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Ташкентском парке аттракционов началась бесплатная раздача мороженого всем желающим.

"Внимание! У нас летняя акция! Со вторника по пятницу с 12:00 по 17:00 при входе в парк Ashxobod sayilgohi все желающие могут получить вкусное мороженое абсолютно бесплатно", - говорится на странице парка в Facebook.

Сотрудники ГУВД Ташкента устроили праздник для детей из молоимущих семей.
ГУВД Ташкента
Сотрудники ГУВД Ташкента подарили детям поездку в парк аттракционов
Парк был открыт в начале мая этого года. Территория разделена на две зоны - для развлечений и спокойного отдыха, занятий спортом, она вмещает более 60 аттракционов и игровых автоматов. Самое высокое колесо обозрения в Узбекистане находится здесь. Имеется светомузыкальный фонтан, где на фоне водных брызг можно увидеть трехмерные лазерные проекции бегущих ахалтекинских скакунов и другие изображения. Лошади — один из символов Туркменистана, подобный фонтан есть в Ашхабаде. На территории действует бесплатный WI-Fi, у входа построена парковка для автомобилей.




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