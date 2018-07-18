Срубил одно - посади пять: как общественный совет предложил озеленить Ташкент

Активисты просят хокимият ввести мораторий на вырубку деревьев в городе, пока не будут реализованы предложенные ими инициативы.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Эксперты в сфере экологии и защиты окружающей среды разработали и через Общественный совет представили хокиму города ряд предложений по вопросу вырубки деревьев в столице, сообщает NUZ.UZ.

Активисты просят ввести мораторий на вырубку деревьев в городе, пока не будут реализованы предложенные ими инициативы.

Члены Общественного совета подготовили 16 основных предложений. Например, они выступают за создание электронного реестра всего лесного фонда города и ведение его кадастра.

Также они предлагают пересмотреть систему ответственности за вырубку деревьев, увеличив суммы штрафов за незаконную вырубку, чтобы денежное наказание стало больше возможной выгоды.

Активисты считают, что городу нужна эффективная система общественного контроля: круглосуточная горячая линия, телеграм-бот, отряд экологической полиции.

"Создать общедоступный источник (например, сайт/приложение), где должны быть размещены все разрешения (за подписью хокима) на вырубку деревьев по районам города ДО того, как приедут вырубать дерево. С таким разрешением только махаллинский комитет/участковый может пустить на свою территорию. Уполномоченный орган, ведущий этот сайт/приложение, должен иметь горячую линию и присутствие в социальных сетях для всестороннего оповещения о своей деятельности и взаимодействия с гражданами", - предложили в совете.

Среди других предлагаемых мер - четкое определение норм санитарной вырубки, чтобы исключить злоупотребления термином "обрезка", обязанность при необходимости вырубки дерева высадить минимум пять других, введение системы охраны и использования городского леса и системы экономической оценки лесного фонда города, создание Дня дерева весной и осенью для совместных посадок деревьев, проведение конкурса на самый зеленый город. К озеленению также можно привлечь малый бизнес, считают активисты.

Совет считает, что опавшие листья можно перерабатывать в дополнительные продукты, в том числе в удобрение. При этом посадка плодовых деревьев, по мнению активистов, на улицах города абсолютно не рациональна, так как низкие кроны не дают нужную тень. А падающие на проезжую часть созревшие плоды портят вид.

Фасады домов и иных сооружений (например, пунктов приема мусора) активисты предлагают озеленить с помощью вечнозеленого плюща, который станет дополнительным источником кислорода, барьером от нагрева зданий и от неприятных запахов.