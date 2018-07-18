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Ночной Ташкент

Необходимая роскошь: в Узбекистане разрешили тонировать автомобили

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Соответствующее постановление принято кабинетом министров республики.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Узбекистанским автомобилистам разрешили с 1 августа использовать тонировку на стеклах автомобилей, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Соответствующее постановление принял кабинет министров Республики Узбекистан.

Ночной Ташкент
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Угадай, кто внутри: в Узбекистане разрешат тонировку за 15,5 миллиона сумов

Таким образом депутаты предлагают использовать опыт зарубежных стран – там автовладельцы платят в бюджет за эксплуатацию машин с затемненными окнами.

Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит 90 минимальных размеров заработной платы или примерно 16,5 миллиона сумов для физических лиц, 120 МРЗП или 22,1 миллиона для юрлиц и 140 МРЗП или 25,8 миллиона для юридических лиц иностранных государств.

Установка тонировки будет осуществляться ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения" при Министерстве внутренних дел на основании разрешения, которое выдадут в подразделениях Государственной службы безопасности дорожного движения сроком на 1 год.

Разрешение не потребуется для установки в верхней части переднего лобового стекла легковых авто полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.

За въезд на территорию и транзит по Узбекистану транспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.

Теги:
закон, автомобиль, тонировка



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