Роскошь для средства передвижения: в Узбекистане легализовали автотонировку

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Узбекистанским автомобилистам разрешили с 1 августа использовать тонировку на стеклах автомобилей, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.
Соответствующее постановление принял кабинет министров Республики Узбекистан.
Таким образом депутаты предлагают использовать опыт зарубежных стран – там автовладельцы платят в бюджет за эксплуатацию машин с затемненными окнами.
Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит 90 минимальных размеров заработной платы или примерно 16,5 миллиона сумов для физических лиц, 120 МРЗП или 22,1 миллиона для юрлиц и 140 МРЗП или 25,8 миллиона для юридических лиц иностранных государств.
Разрешение не потребуется для установки в верхней части переднего лобового стекла легковых авто полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.
За въезд на территорию и транзит по Узбекистану транспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.