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Абитуриент

Не хочу учиться: узбекистанцы подали меньше заявлений на прием в вузы

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Число желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось на примерно 54 тысячи.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи – с 729 тысяч человек до 675 тысяч, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Больше всего документов от абитуриентов принял Каршинский государственный университет, там хотят учиться всего 30,3 тысячи. На втором месте  Самаркандский – 28,7 тысячи заявлений, на третьем – университет в Фергане, куда в этом году стремятся поступить 27,7 тысячи абитуриентов.

Телефон
© Flickr/ Esparta Palma
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Самый высокий конкурс – в Ферганском филиале Ташкентской медицинской академии, он составил 18,3 человека на место.

Прием документов в вузы Узбекистана завершился 15 июля, вступительные испытания пройдут с 1 по 15 августа.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести  реформу среднего образования.

Он настаивает на необходимости повысить зарплату учителям и поднять их статус в обществе.

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Теги:
статистика, заявление, Высшее образование



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