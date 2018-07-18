Не хочу учиться: узбекистанцы подали меньше заявлений на прием в вузы

Число желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось на примерно 54 тысячи.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи – с 729 тысяч человек до 675 тысяч, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Больше всего документов от абитуриентов принял Каршинский государственный университет, там хотят учиться всего 30,3 тысячи. На втором месте Самаркандский – 28,7 тысячи заявлений, на третьем – университет в Фергане, куда в этом году стремятся поступить 27,7 тысячи абитуриентов.

Самый высокий конкурс – в Ферганском филиале Ташкентской медицинской академии, он составил 18,3 человека на место.

Прием документов в вузы Узбекистана завершился 15 июля, вступительные испытания пройдут с 1 по 15 августа.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести реформу среднего образования.

Он настаивает на необходимости повысить зарплату учителям и поднять их статус в обществе.