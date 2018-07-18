В Узбекистане более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск

В прошлом году судам было передано на рассмотрение 47,4 тысячи дел по неплательщикам алиментов.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Узбекистане на сегодняшний день более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск.

Эти данные были озвучены в ходе "круглого стола" в нижней палате парламента Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"В 2017 году судам было предоставлено 47,4 тысячи, а в первом квартале 2018 года – 11,8 тысячи заявлений по неисполнению требований алиментов. В прошлом году судами по уголовным делам рассмотрены дела 3,7 тысячи должников по алиментам. Также было выяснено, что 180 тысяч должников не могут оплачивать алименты из-за отсутствия стабильного дохода", – отметили в парламенте.

По мнению депутатов, такая ситуация сложилась из-за того, что в стране так и не проведен глубокий анализ причин семейных споров и разводов, не изучается масштаб и последствие проблем.

Напомним, что Сырдарьинская область по итогам прошлого года стала лидером по числу разводов.

© Sputnik / Михаил Мордасов В Узбекистане ужесточили наказание для злостных неплательщиков алиментов

В 2017 году в области было зарегистрировано 1095 разводов, что на 21% больше по сравнению с 2016 годом. В целом в 2012-2016 годах рост числа разводов по республике составил 58%, а в Сырдарьинской области – 83%.

По итогам проведенных исследований основной причиной разводов в 22,5% случаев стало отсутствие взаимопонимания и согласия между супругами, в 15,6% – бездетность, в 15% – вмешательство в семейную жизнь других лиц и конфликты между ними, в 11% случаев – хронический алкоголизм.