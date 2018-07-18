В Узбекистане более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Узбекистане на сегодняшний день более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск.
Эти данные были озвучены в ходе "круглого стола" в нижней палате парламента Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По мнению депутатов, такая ситуация сложилась из-за того, что в стране так и не проведен глубокий анализ причин семейных споров и разводов, не изучается масштаб и последствие проблем.
Напомним, что Сырдарьинская область по итогам прошлого года стала лидером по числу разводов.
По итогам проведенных исследований основной причиной разводов в 22,5% случаев стало отсутствие взаимопонимания и согласия между супругами, в 15,6% – бездетность, в 15% – вмешательство в семейную жизнь других лиц и конфликты между ними, в 11% случаев – хронический алкоголизм.