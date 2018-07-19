В Узбекистане у неплательщиков алиментов будут отбирать водительские права

Также рассматривается возможность организации фонда по поддержке несовершеннолетних, имеющих право на получение алиментов.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Узбекистане могут разрешить отбирать водительские права у неплательщиков алиментов, сообщает Podrobno.uz.

© Sputnik / Кирилл Брага В Узбекистане более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск

Новые инициативы по защите детей и обеспечению выплат алиментов обсуждались в ходе круглого стола в нижней палате парламента.

Члены фракции Народно-демократической партии Узбекистана предложили внести изменения в закон "Об исполнении судебных актов и актов иных органов". Депутаты изучили опыт стран, в которых внедрена практика временного лишения должников прав на вождение автотранспортного средства.

Также рассматривается возможность организации фонда по поддержке несовершеннолетних, имеющих право на получение алиментов. Эта структура могла бы сама оплачивать алименты несовершеннолетним, а потом принудительно взыскивать их с должников.

Напомним, что сегодня в Узбекистане свыше 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск.