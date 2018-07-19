Разгулялись: в 2018 году в Узбекистане оштрафовали 30 свадебных кортежей

Владельцев и водителей привлекли к ответственности за препятствование дорожному движению на трассах республики.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2018 года в Узбекистане оштрафовали 30 свадебных кортежей, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли водителей и владельцев к ответственности за препятствование движению на трассах республики.

© Foto : Из личного архива Адели Батыргареевой Как сыграть свадьбу в Узбекистане и не разориться

В конце июня в Узбекистане отказались от запрета на слишком пышные свадьбы. На XV пленарном заседании верхней палаты Олий Мажлиса сенаторы решили не вводить строгие правила.

Они пришли к такому решению, исходя из национальных обычаев и многовековых традиций Узбекистана.

По их мнению, эффективнее всего будет проводить пропаганду, демонстрировать личный пример и проводить образцовые мероприятия, как можно более скромные.

Широкая общественность должна осознать, что семейные мероприятия должны проходить экономно и без лишнего шика, считают депутаты.