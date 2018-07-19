Разгулялись: в 2018 году в Узбекистане оштрафовали 30 свадебных кортежей

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2018 года в Узбекистане оштрафовали 30 свадебных кортежей, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли водителей и владельцев к ответственности за препятствование движению на трассах республики.
В конце июня в Узбекистане отказались от запрета на слишком пышные свадьбы. На XV пленарном заседании верхней палаты Олий Мажлиса сенаторы решили не вводить строгие правила.
Они пришли к такому решению, исходя из национальных обычаев и многовековых традиций Узбекистана.
По их мнению, эффективнее всего будет проводить пропаганду, демонстрировать личный пример и проводить образцовые мероприятия, как можно более скромные.
Широкая общественность должна осознать, что семейные мероприятия должны проходить экономно и без лишнего шика, считают депутаты.