Какие вузы вошли в первый рейтинг в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Узбекистане впервые опубликовали рейтинг вузов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Специалисты Государственной инспекции по надзору и Министерства высшего и среднего специального образования оценивали высшие учебные заведения по 23 критериям, статистика составлялась с марта по июнь, были проанализированы 57 вузов.

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В десятку лучших вошли Национальный университет Узбекистана, Ташкентский государственный институт востоковедения, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкентская медицинская академия и другие.

Самый низкий рейтинг – у Джизакского государственного педагогического института и Кокандского государственного педагогического института.

Ранее сообщалось о снижении в Узбекистане числа желающих получить высшее образование. За год число таких абитуриентов сократилось примерно на 54 тысячи.

На этой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, в ходе которого предложил провести реформу образования.

Он поручил разработать новые стандарты и переиздать учебники с учетом современных методик, а также добиться повышения в обществе авторитета школьных учителей.