Бывшим заключенным в Узбекистане предоставят жилье и восстановят прописку

К 2020 году в республике создадут единую электронную базу мониторинга трудоустройства лиц, освободившихся из мест заключения.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Узбекистанцам, освободившимся из тюрем, предоставят временное жилье, оформят и восстановят прописку, сообщается в постановлении правительства.

Документ опубликован на сайте национальной базы законодательства республики в четверг.

В ближайшее время в Узбекистане введут "дорожную карту" по совершенствованию системы реабилитации и социальной адаптации людей, вышедших из мест лишения свободы в 2018-2022 году.

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В программе мер – создание единой электронной базы данных по мониторингу занятости таких граждан, а также оказание диагностической и лечебной медицинской помощи.

Министерство внутренних дел обязали ежегодно до 1 июля предоставлять местным органам государственной власти прогноз о числе граждан, у которых в ближайшее время закончится срок заключения, с указанием их специальностей и профессий.

С 2017 года в Узбекистане создали государственные унитарные предприятия на базе 40 исправительных учреждений.

За последние 15 лет число заключенных в республике сократилось более чем в два раза.