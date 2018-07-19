Танцы под открытым небом: городские фестивали пройдут в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Ташкенте 29 июля пройдет серия городских фестивалей, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Мероприятия по программе Chilla Fest - 2018 пройдут в парках "Локомотив" и "Анхор-Локомотив", парке имени Абдуллы Кадыри, Central Park и Green Park.
Гости смогут посетить информационно-развлекательные зоны и различные арт-объекты, а также посмотреть выступления танцевально-вокальных коллективов под открытым небом.
Организаторы приглашают жителей всех возрастов, они обещают создать условия для интересного семейного и дружеского времяпровождения.
Приветственную речь произнесет исполняющий обязанности хокима столицы Джахонгир Артыкходжаев.
По его словам, цель программы – сделать так, чтобы горожане на один день забыли про дела и провели его с самыми дорогими и близкими людьми.