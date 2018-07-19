Стандарты GMP введут на фармпредприятиях Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Обязательные стандарты надлежащей производственной практики (GMP, Good Manufacturing Practice) планируется внедрить с 1 января 2023 года на фармпредприятиях Узбекистана.
Проект документа опубликован в четверг на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является Главное управление по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники кабмина Узбекистана.
"Установить, что правила надлежащей производственной практики (GMP) являются обязательными для всех субъектов, занимающихся производством фармацевтической продукции начиная с 1 января 2023 года", - говорится в тексте постановления.
Правила GMP делают основной упор на контроль качества готового продукта, обеспечение качества на всех этапах производства — от закупки сырья, материалов и их контроля до проверки качества конечного продукта и контроля первого этапа дистрибьюции.