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Производство лекарств на фармацевтической фабрике

Стандарты GMP введут на фармпредприятиях Узбекистана

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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В республике из 150 предприятий фармацевтической отрасли национальный сертификат GMP имеют только девять предприятий, с 2023 года такой стандарт будут иметь все организации.

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Обязательные стандарты надлежащей производственной практики (GMP, Good Manufacturing Practice) планируется внедрить с 1 января 2023 года на фармпредприятиях Узбекистана.

Проект документа опубликован в четверг на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является Главное управление по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники кабмина Узбекистана.

"Установить, что правила надлежащей производственной практики (GMP) являются обязательными для всех субъектов, занимающихся производством фармацевтической продукции начиная с 1 января 2023 года", - говорится в тексте постановления.

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В 2018 году из 150 предприятий фармацевтической отрасли Узбекистана национальный сертификат GMP имеют только девять, а международный - только три, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Правила GMP делают основной упор на контроль качества готового продукта, обеспечение качества на всех этапах производства — от закупки сырья, материалов и их контроля до проверки качества конечного продукта и контроля первого этапа дистрибьюции.

Блистерная машина на фармацевтическом предприятии
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ноябре 2017 года своим указом создал Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана, при этом ликвидировав концерн "Узфармпром". Агентству было передано право координировать работу госорганов и организаций по вопросам разработки и реализации комплекса мер, предусматривающих развитие фармацевтической отрасли страны.




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