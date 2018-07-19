Еще в четырех местах в Ташкенте установили радары

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. На улицах Ташкента установили четыре новых радара, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Речь идет о частях города напротив массива Ибн Сино вблизи рынка "Чигатай Ок тела" в Зангиатинском районе, на Гиламсарое, напротив банкетного зала "Мароканд" и вблизи кольцевой дороги в Юнусабадском районе.
Согласно анализу управления дорожной безопасности, множество дорожных происшествий происходит из-за превышения скорости на дорогах.
Также сотрудники службы безопасности изучили ситуацию с освещением на Ташкентской кольцевой дороге.
Более 30 автоматизированных радаров установили в городе в начале июня.
Они измеряют скорость на протяжении 350 метров от места их установки и работают в режиме фото- и видеофиксации.
Нововведение связано с необходимостью активизации борьбы с лихачами на дорогах, а также с переходом к бесконтактному общению правоохранительных органов с водителями.