Еще в четырех местах в Ташкенте установили радары

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. На улицах Ташкента установили четыре новых радара, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Речь идет о частях города напротив массива Ибн Сино вблизи рынка "Чигатай Ок тела" в Зангиатинском районе, на Гиламсарое, напротив банкетного зала "Мароканд" и вблизи кольцевой дороги в Юнусабадском районе.

© Sputnik / Игорь Зарембо На дорогах Ташкента установят свыше 30 автоматизированных радаров

Согласно анализу управления дорожной безопасности, множество дорожных происшествий происходит из-за превышения скорости на дорогах.

Также сотрудники службы безопасности изучили ситуацию с освещением на Ташкентской кольцевой дороге.

Более 30 автоматизированных радаров установили в городе в начале июня.

Они измеряют скорость на протяжении 350 метров от места их установки и работают в режиме фото- и видеофиксации.

Нововведение связано с необходимостью активизации борьбы с лихачами на дорогах, а также с переходом к бесконтактному общению правоохранительных органов с водителями.