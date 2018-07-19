"Черный" юмор: в России посмеялись над дорогой тонировкой узбекских авто

Узбекистанцев возмутил эфир одной из российских радиостанций, где ведущие высмеяли новые правила и цены за тонировку машин. Однако многие признали, что принятые положения вызывают недоумение.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. На днях в Узбекистане разрешили тонировку автомобилей.

Стоимость данного удовольствия обойдется владельцам автомобилей в 2 тысячи долларов в год (5,5 долларов в день). Иными словами, ставка платежей за разрешение на тонировку составит 90 минимальных размеров зарплаты для физических лиц, а для юридических - 150.

В группе "Водители Ташкента" в социальной сети Facebook пользователи активно обсуждают эфир передачи, вышедшей на одном российском радио, где ведущие высмеяли цены на тонировку.

"То, что разрешили в Узбекистане за 2000 долларов сейчас, может быть, самое крутое, даже круче, чем стать президентом - это тонировать автомобили", - сказал ведущий.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Во сколько обойдется в Узбекистане тонированный автомобиль

Его коллега сравнил стоимость тонировки с предметом роскоши и вспомнил, как раньше из автомобиля вынимали магнитолу, когда оставляли ее на парковке, поскольку стекло могли разбить и украсть аудиосистему, а сейчас можно ходить в гости со снятой тонировкой.

Один из пользователей написал, что узбекистанцы снова стали объектом насмешек, другой заметил, что это позор законодателей, кто-то просто выложил смешную картинку в формате GIF.