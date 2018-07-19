Уволены еще шесть сотрудников ОВД Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Министр внутренних дел Пулат Бобожонов уволил еще шестерых руководящих сотрудников системы органов внутренних дел Самаркандской области.
В частности, за систематические недостатки в деятельности освобождены от занимаемых должностей:
– заместитель начальника областного УВД по кадрам О.Рахмонов;
– первый заместитель начальника Самаркандского управления по координации деятельности органов внутренних дел Ш.Ганиев;
– первый заместитель начальника Кошрабадского районного ОВД Х.Усмонов;
– заместитель начальника Тайлакского районного ОВД М.Махкамов;
– заместитель начальника Акдарьинского районного ОВД по вопросам молодежи Н.Усанов;
– заместитель начальника управления безопасности дорожного движения Самаркандского областного УВД по кадрам Н.Тилавов;
Также на мероприятии жесткой критике было подвергнуто состояние проводимой в некоторых районах области работы по раннему предупреждению правонарушений совместно с представителями широкой общественности, обеспечению неотвратимости наказания в отношении лиц, совершивших преступление, оказанию своевременной и качественной помощи населению, сообщает Podrobno.uz.
Такие чистки стали ответом на вопиющий случай, произошедший на днях в Каттакургане. В соцсетях появилось видео, на котором оперативный работник отдела внутренних дел Каттакургана Санат Умаров заставляет женщину раздеться прямо в ОВД, обращается с ней грубо и употребляет нецензурную лексику.