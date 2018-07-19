Уволены еще шесть сотрудников ОВД Самаркандской области

Также жесткой критике было подвергнуто состояние проводимой в некоторых районах области работы по раннему предупреждению правонарушений.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Министр внутренних дел Пулат Бобожонов уволил еще шестерых руководящих сотрудников системы органов внутренних дел Самаркандской области.

В частности, за систематические недостатки в деятельности освобождены от занимаемых должностей:

– заместитель начальника областного УВД по кадрам О.Рахмонов;

– первый заместитель начальника Самаркандского управления по координации деятельности органов внутренних дел Ш.Ганиев;

– первый заместитель начальника Кошрабадского районного ОВД Х.Усмонов;

– заместитель начальника Тайлакского районного ОВД М.Махкамов;

– заместитель начальника Акдарьинского районного ОВД по вопросам молодежи Н.Усанов;

– заместитель начальника управления безопасности дорожного движения Самаркандского областного УВД по кадрам Н.Тилавов;

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"Вследствие неуместных действий некоторых сотрудников органов внутренних дел при общении с гражданами, безответственности и халатности руководителей, а также отсутствия должного ежедневного контроля за подчиненными в Самаркандской области допускаются системные недостатки, которые становятся причиной справедливого недовольства населения", – отмечалось на совещании, которое провел министр в Самаркандском областном управлении внутренних дел.

Также на мероприятии жесткой критике было подвергнуто состояние проводимой в некоторых районах области работы по раннему предупреждению правонарушений совместно с представителями широкой общественности, обеспечению неотвратимости наказания в отношении лиц, совершивших преступление, оказанию своевременной и качественной помощи населению, сообщает Podrobno.uz.

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Напомним, что ранее в Самаркандской области были освобождены от занимаемых должностей начальник ОВД Булунгурского района подполковник Содик Абдухакимов, начальник ОВД Пахтачинского района подполковник Хайрулло Абдухамидов, начальник ОВД Каттакургана И.Абдукаххоров и трое его подчиненных.

Такие чистки стали ответом на вопиющий случай, произошедший на днях в Каттакургане. В соцсетях появилось видео, на котором оперативный работник отдела внутренних дел Каттакургана Санат Умаров заставляет женщину раздеться прямо в ОВД, обращается с ней грубо и употребляет нецензурную лексику.