МИД: узбекистанцы не могут выехать за рубеж по паспорту старого образца

При этом паспорт старого образца действителен на территории республики до 31 декабря 2019 года.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана опубликовал разъяснения по поводу продления срока действия небиометрических паспортов.

В сообщении уточняется, что выезжать из Узбекистана граждане могут только по биометрическим паспортам.

При этом паспорт старого образца действителен на территории республики до 31 декабря 2019 года, на территории иностранного государства - до окончания срока его действия.

В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические.