Сотрудник ГУВД Ташкента спас туриста из Черногории

Иностранец находился в предынфарктном состоянии, когда к нему на помощь подоспел правоохранитель.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Сотрудник патрульно-постовой службы, сержант Гозиев Фарруха отвез в больницу туриста из Черногории, которому потребовалась экстренная медицинская помощь, сообщает ГУВД Ташкента.

Гозиев обнаружил иностранца, лежащего на скамейке на остановке общественного транспорта. Мужчина держался за сердце и пытался объяснить, что ему плохо.

Правоохранитель помог туристу сесть в машину и отвез его в медицинский центр.

Как пояснили врачи, у иностранца было предынфарктное состояние, но сейчас он чувствует себя гораздо лучше.