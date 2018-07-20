13:21 20 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Сотрудник патрульно-постовой службы оказал помощь туристу из Черногории

Сотрудник ГУВД Ташкента спас туриста из Черногории

© ГУВД г.Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
43730

Иностранец находился в предынфарктном состоянии, когда к нему на помощь подоспел правоохранитель.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Сотрудник патрульно-постовой службы, сержант Гозиев Фарруха отвез в больницу туриста из Черногории, которому потребовалась экстренная медицинская помощь, сообщает ГУВД Ташкента.

Гозиев обнаружил иностранца, лежащего на скамейке на остановке общественного транспорта. Мужчина держался за сердце и пытался объяснить, что ему плохо.

Правоохранитель помог туристу сесть в машину и отвез его в медицинский центр.

Как пояснили врачи, у иностранца было предынфарктное состояние, но сейчас он чувствует себя гораздо лучше. 

По теме

Горячие ванны уберегут человека от инсульта и инфаркта
Теги:
Экстренная помощь, Ташкент, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лес в Армении.
    Под горячую руку

    Несколько десятков жителей армянского села избили троих добровольцев, охраняющих Дилижанский национальный парк.

  • Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Уолтер Фелдман (слева) и Пеле на открытии музея футбола в Сан-Паулу
    В паспорте отказать!

    Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.

  • Выставка янтаря AMBER TRIP в Вильнюсе
    Янтарные килограммы

    Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Масляные бои в Турции
Встанем на скользкий путь: зачем турецкие бойцы обливаются маслом
Черный лебедь в зоопарке кормит рыбок сухим кормом
Благородство и красота: в Японии черный лебедь покормил рыбок
Кто, где и сколько зарабатывает в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054