Узбекский поселок Улугбек станет наукоградом

Мирзиёев ознакомился с соответствующими проектами и отметил необходимость строительства учебных корпусов и лабораторий в соответствии с международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Поселок Улугбек, в котором располагается Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, станет наукоградом.

Глава страны Шавкат Мирзиёев поручил разработать генеральный план научного городка.

"Поселок должен стать научным городком. В ближайшем будущем мы перенесем сюда и другие научно-исследовательские институты. Создадим все условия для ученых и развития науки", - цитирует слова президента его пресс-служба.

Кроме того, на территории Института ядерной физики в Ташкенте появится филиала Московского инженерно-физического института.