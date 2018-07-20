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Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии.

В Узбекистане введут вакцину против ВПЧ

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Прививка параллельно обеспечит и профилактику онкологических заболеваний среди женщин.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В 2018 году в Узбекистане запустят вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает портал "Новости Узбекистана".

Об этом министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал на заседани по вопросам сотрудничества между правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ.

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Прививка также обеспечивает профилактику онкологических заболеваний у женщин.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в Узбекистане начнут бесплатно прививать от гриппа. За счет госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым людям с хроническими заболеваниями.

Также под льготную категорию попадут лица, проживающие в домах престарелых и учреждениях для инвалидов.

Вирус папилломы – это общее название многих вирусов, проникновение которых в организм человека может вызывать развитие патологий, среди которых – заболевания кожи, половые заболевания, а в некоторых случаях и онкологию.

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Теги:
онкология, Медицина (наука), Вакцинация



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