В Узбекистане введут вакцину против ВПЧ

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В 2018 году в Узбекистане запустят вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает портал "Новости Узбекистана".

Об этом министр здравоохранения Алишер Шадманов рассказал на заседани по вопросам сотрудничества между правительством Узбекистана и ЮНИСЕФ.

© Sputnik / Андрей Старостин Мирзиёев распорядился разработать отечественную вакцину от гриппа

Прививка также обеспечивает профилактику онкологических заболеваний у женщин.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в Узбекистане начнут бесплатно прививать от гриппа. За счет госбюджета прививки будут ставить детям старше шести месяцев и взрослым людям с хроническими заболеваниями.

Также под льготную категорию попадут лица, проживающие в домах престарелых и учреждениях для инвалидов.

Вирус папилломы – это общее название многих вирусов, проникновение которых в организм человека может вызывать развитие патологий, среди которых – заболевания кожи, половые заболевания, а в некоторых случаях и онкологию.