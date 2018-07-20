Лучше не летать: РФ предупреждает о перебоях в работе аэропортов

Пресс-служба российского МИД информировала о закрытии аэропорта в Ургенче и переносе рейсов в воздушные гавани Нукуса и Бухары.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел России предупредило о перебоях в аэропортах Узбекистана, сообщает на странице в Twitter ДСКЦ МИД.

Также Департамент ситуационно-кризисного центра пишет об угрозе стихийных бедствий на территории Азии – тропическом шторме в Китае, на островах Рюкко в Японии и на острове Лусон на Филлипинах.

"Аэропорт в г.Ургенч (UGC) закрыт на неопределенный срок по техническим причинам; рейсы перенаправлены в аэропорты городов Нукус (NCU) и Бухара (BHK)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о переносе авиарейсов до Ургенча в Нукус. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства и призвала внимательно следить за обновлениями в расписании на сайте компании. Дополнительные сборы в Нукусе не требуют.

Кроме того, МИД РФ заявляет о забастовке работников багажного отделения в лондонском аэропорту Лутон – она также может привести к задержкам и отменам рейсов, а также об отмене 24 рейсов в Великобританию ирландской авиакомпании Ryanair.

Проблемы возникли и в Индии – там из-за всеобщей забастовки водителей грузовиков возможны заторы на автотрассах и изменения в расписании автобусов.

Общественные демонстрации ожидаются в аргентинском Буэнос-Айресе и столице Бангладеша.