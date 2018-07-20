Спецслужбы ШОС за 5 лет ликвидировали более 500 баз подготовки террористов

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Спецслужбы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигли более эффективного уровня взаимодействия, чем их коллеги из стран Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

"За эти годы сформированы отношения взаимопонимания и доверия между компетентными органами государств-членов ШОС, чем, как показывает опыт, не могут похвастаться наши партнеры на Западе", - сказал Сысоев, представляя в Верховном суде Узбекистана информацию о текущей ситуации в сфере борьбы с международным терроризмом.

Сысоев отметил, что почти за 15 лет существования РАТС приобрела значительный опыт координационной и практической деятельности. В частности, были выработаны и закреплены в нормативных документах единые правовые понятие терроризма, экстремизма, а также единые подходы к организации информационного обмена, проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий.

"Принятые Советом РАТС совместные меры позволяют эффективно вести работы по привлечению к уголовной ответственности и экстрадиции граждан, объявленных в международный розыск по подозрению в совершении преступлений террористическо-экстремистского характера", - сообщил гендиректор РАТС.

Он добавил, что приоритетом организации остается противодействие иностранным боевикам, входящим в состав международных террористических организаций. По его словам, за последние пять лет спецслужбы ШОС выявили на стадии подготовки свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидировали более 500 баз подготовки, пресекли деятельность более 2 тысяч членов террористических группировок, изъяли более одной тысячи самодельных взрывных устройств, более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Пресс-служба Президента РФ РАТС ШОС и ООН усилят совместную борьбу с террористами

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.