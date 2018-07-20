Узбекистан и Таджикистан запустят новые автобусные маршруты

В середине мая сообщение было открыто лишь между Худжандом и Ташкентом, но в течение месяца вопрос будет решен и в отношении других городов республики.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В ближайшее время будут запущены новые автобусные маршруты между городами Таджикистана и Узбекистана, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу Минтранса республики Худоера Худоерзоды.

В середине мая сообщение было открыто лишь между Худжандом и Ташкентом, но по словам Худоерзоды, в течение месяца вопрос будет решен и в отношении других городов республики.

Он отметил, что Таджикистану требуется время на то, чтобы принять решение об упразднении всех пошлин на автобусное сообщение из соседней страны.

Sputnik / Игорь Маслов Узбекистан и Таджикистан запускают прямое автобусное сообщение

"Мы можем и сейчас запустить автобусное сообщение, но существующие расходы на оплату пошлин в Таджикистане будут влиять на цены билетов из Узбекистана. Протокол подписан, сейчас Управление наземного транспорта Минтранса РТ занимается процессом согласования с министерствами и ведомствами страны, и в течение месяца как с нашей, так и с узбекской стороны будет запущено автобусное сообщение", - пояснил министр.

Худоерзода подчеркнул, что на сегодняшний день республике уже удалось достигнуть отмены оплаты за въезд и транзит иностранного грузового транспорта и автобусов, пересекающих границу Узбекистана с Таджикистаном.

Теперь транспортные средства из республики могут въезжать на территорию Казахстана, Туркменистана, Афганистана и Кыргызстана через дороги Узбекистана.