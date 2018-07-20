Спасатели Узбекистана и Казахстана усилят сотрудничество в ликвидации ЧС

Узбекистан и Казахстан обсудили план мероприятий по сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В МЧС Узбекистана состоялся сеанс видеоконференцсвязи с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили план мероприятий по сотрудничеству между двумя структурами, озвучены предложения по дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее было принято постановление, согласно которому узбекские спасатели должны в течение трех часов выезжать для оказания помощи гражданам республики, пострадавшим за границей.