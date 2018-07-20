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Шавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро

В Ташкенте первую очередь надземного метро сдадут к Наврузу

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Строительство метро, общая протяженность которого составит 52,1 километра, осуществляется в пять этапов.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил сдать первую очередь надземного метро в преддверии празднования Навруза в следующем году.

"Надземное метро доступно, удобно и безопасно. Самое важное, оно возьмет на себя часть нагрузки других видов общественного транспорта, поможет разгрузить дороги в центре города. Более того, будет легче контролировать взимание платы за проезд" - цитирует Мирзиёева пресс-служба.

Шавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро

Строительство метро, общая протяженность которого составит 52,1 километра, осуществляется в пять этапов. Сперва будет проложена линия от станции "Дустлик" Ташкентского метрополитена до рынка Куйлюк. На этом отрезке длиной 11 километров будет 8 станций.

Теги:
метро, Навруз, Ташкент



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