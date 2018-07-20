В Ташкенте за год возведут свыше 600 многоквартирных домов

Более 70 многоэтажных строений с участием иностранных инвесторов начали возводить на территории махалли "Чоштепа" в Сергелийском районе.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте осуществляется строительство 638 многоэтажных домов на 28 тысяч квартир, говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

В частности, на территории схода граждан махалли "Чоштепа" Сергелийского района начато возведение 72 семиэтажных дома с участием иностранных инвесторов. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом этих домов.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строящихся домов в Ташкенте

Напомним, по инициативе узбекского лидера, начиная с 2017 года, во всех городах начато строительство доступных домов для нуждающихся в жилье семей. Так, в Сергелийском районе Ташкента в прошлом году построены 102 многоквартирных дома, квартиры в них приобрели свыше четырех тысяч семей.