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Всемирный банк поможет запустить высокоскоростной интернет в Узбекистане

© Startup Stockphotos
Общество
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В рамках подготовки к запуску проекта Digital CASA в Узбекистане в Представительстве Всемирного банка в Ташкенте прошел семинар по вопросам развития цифровой экономики в стране.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Узбекистан и Всемирный банк Намерены в 2019 году начать реализацию проекта Digital CASA, сообщает Podrobno.uz.

Программа Digital CASA, реализуемая группой Всемирного банка, направлена на расширение доступа к высокоскоростному интернету для не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии и некоторых регионов Южной Азии.

Проекты в рамках Digital CASA в Афганистане и Кыргызстане были одобрены Советом директоров Всемирного банка в марте 2018 года. В Узбекистане в настоящее время осуществляется подготовка к старту проекта, а его реализация должна начаться в 2019 году. В будущем возможно участие в программе Казахстана, Таджикистана и других государств.

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Теги:
Всемирный банк, Узбекистан, Интернет



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