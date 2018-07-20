Всемирный банк поможет запустить высокоскоростной интернет в Узбекистане

В рамках подготовки к запуску проекта Digital CASA в Узбекистане в Представительстве Всемирного банка в Ташкенте прошел семинар по вопросам развития цифровой экономики в стране.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Узбекистан и Всемирный банк Намерены в 2019 году начать реализацию проекта Digital CASA, сообщает Podrobno.uz.

Программа Digital CASA, реализуемая группой Всемирного банка, направлена на расширение доступа к высокоскоростному интернету для не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии и некоторых регионов Южной Азии.

Проекты в рамках Digital CASA в Афганистане и Кыргызстане были одобрены Советом директоров Всемирного банка в марте 2018 года. В Узбекистане в настоящее время осуществляется подготовка к старту проекта, а его реализация должна начаться в 2019 году. В будущем возможно участие в программе Казахстана, Таджикистана и других государств.