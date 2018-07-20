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Вина Узбекистана на Международной выставке Узбекистан на Шелковом пути

In Vino Veritas: Узбекистан принимает участие в крымском фестивале вина

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Второй винно-гастрономический фестиваль впервые вышел на международный уровень, объединив участников из стран бывшего СССР.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Узбекистан впервые принимает участие в крымском фестивале вина In Vino Veritas, сообщает РИА Новости.

Второй винно-гастрономический фестиваль в Коктебеле вышел на международный уровень, объединив участников из дальнего и ближнего зарубежья.

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© Sputnik /
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Кроме Узбекистана, на праздник приехали представители Белоруссии и Сербии, а также восьми российских регионов.

Фестиваль открылся в пятницу и продлится до 22 июля. Гости и участники смогут продегустировать напитки, присоединиться к винным матчам, эстафетам, концертам и мастер-классам по живописи вином.

Также организаторы планируют привлекать западноевропейских экспертов.

В середине мая опыт по производству качественного вина Узбекистан обсудил с Грузией в ходе узбекско-грузинского бизнес-форума. Тогда стороны также подписали соглашение о сотрудничестве.

Теги:
Фестиваль, Крым, вино



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