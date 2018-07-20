В Ташкенте выберут герб

Хокимият города и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку символа столицы.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента 20 июля объявил о проведении в столице открытого конкурса на разработку герба, сообщает пресс-служба хокимията.

Цель – создать символ столицы, который вызовет у зрителя чувство гордости, патриотизма и единения.

© Foto : Илья Буяновский Ташкент — город хитрый: записки путешественника в прошлое

Конкурс продлится с 16 июля по 25 августа, принять участие смогут специалисты с высшим профильным образованием или профессиональным опытом в сфере изобразительно искусства, дизайна, графики, иллюстрации, рекламы и смежным областей деятельности.

Всем желающим необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и техническим заданием, разработать герб Ташкента и описание идеи, отправить графический файл и текст описания, а также контактные данные на электронную почту gerb@gorod.uz с темой письма "На конкурс символа (герба) города".

Работы примут до 24:00 18 августа. Итоги конкурс подведут 25 августа на сайте хокимията.

Призовой фонд – 10 миллионов сумов.