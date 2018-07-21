В Узбекистане размер госпошлины за развод увеличат в четыре раза

Если ранее пары, желающие развесить, должны были заплатить 92 150 сумов, то теперь им придется выложить 368 600 сумов.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Правительство Узбекистана решило увеличить в четыре раза размер государственной пошлины, взимаемой с исковых заявлений о расторжении брака, пишет Podrobno.uz.

Если ранее пары, желающие развесить, должны были заплатить 50% от минимального размера заработной платы (92 150 сумов), то теперь им придется выложить 2 МРЗП (368 600 сумов).

Также увеличился размер госпошлины с заявлений о расторжении повторного брака с 120% МРЗП (221 160 сумов) до 4 МРЗП (737 200 сумов).

Напомним, в июне Научный центр "Оила" при кабмине Узбекистана опубликовал результаты исследования разводов в Узбекистане. Основными причинами распада семей эксперты называют бездетность и хронический алкоголизм одного из супругов.