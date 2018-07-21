Актриса Фарангиз Реджаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Вчером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки Mercedes совершил наезд на 25-летнюю Фарангиз Реджаметову, пишет Podrobno.uz.
Водитель повез девушку в больницу, но по дороге Реджаметова скончалась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
По словам очевидцев ДТП, водитель иномарки не пропустил пешехода.
По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 266 ч. 2 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Фарангиз Реджаметова (Жамолханова) - дочь актеров Фотимы и Тугона Режаметова. Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова "Ойижон".