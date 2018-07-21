Актриса Фарангиз Режаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

На скамье подсудимых находятся три водителя автобуса, а также механик и учредитель фирмы-перевозчика.

Конкурсантки прибыли в главный город Казахстана за десять дней до финала, в течение которых познакомятся с традициями страны, а также примут участие в различных мероприятиях.