Актриса Фарангиз Режаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки Mercedes совершил наезд на 25-летнюю Фарангиз Режаметову, пишет Podrobno.uz.
По словам очевидцев ДТП, водитель иномарки не пропустил пешехода.
По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 266 ч. 2 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Фарангиз Режаметова (Жамолханова) - дочь актрисы Фотимы Режаматовой и внучка Тугона Режаметова.