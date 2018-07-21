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Автомобиль скорой медицинской помощи.

Актриса Фарангиз Режаметова погибла под колесами Mercedes в Ташкенте

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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17288328

Девушка исполнила главную роль в фильме Зульфикара Мусакова "Ойижон".

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Вечером 20 июля на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки Mercedes совершил наезд на 25-летнюю Фарангиз Режаметову, пишет Podrobno.uz.

ДТП в Юнусабадском районе Ташкента
Пресс-служба ГУВД
Пожилой мужчина погиб под колесами BMW в Ташкенте
Водитель повез девушку в больницу, но по дороге Режаметова скончалась, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По словам очевидцев ДТП, водитель иномарки не пропустил пешехода.

По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 266 ч. 2 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 

Фарангиз Режаметова (Жамолханова) - дочь актрисы Фотимы Режаматовой и внучка Тугона Режаметова.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент



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