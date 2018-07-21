В Ташкенте могут открыть филиал мединститута Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Накануне состоялась встреча министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова с проректором Университета Аджу Южной Кореи Лим Жейком, сообщает пресс-служба узбекского Минздрава.
Стороны обсудили открытие клиники и филиала Университета Аджу и обеспечение новых структур кадрами.
Южнокорейский Университет Аджу был основан в 1973 году. В настоящее время учебное заведение готовит специалистов в сфере медицины, информационных технологий, юриспруденции, естественных и гуманитарных наук.