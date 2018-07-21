Узбекистан для стабилизации цен закупит почти 30 тысяч тонн риса

В сообщении Минэкономики Узбекистана отмечается, что с января по июнь 2018 года цены на рис возросли на 36,5%.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Узбекистан для сдерживания инфляции и стабилизации цен на внутреннем рынке завезет из-за границы почти 30 тысяч тонн риса.

Сельскохозяйственную культуру закупят для республики до сентября текущего года.

В сообщении Минэкономики Узбекистана отмечается, что за период с января по июнь 2018 года цены на рис возросли на 36,5%. Кроме того, на 24 процента увеличилась стоимость рыбы и на шесть процентов - молока.

По данным Центробанка, основными причинами роста цен на рис стали ожидаемый засушливый год и дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, в мае стало известно, что Узбекистан из-за нехватки воды намерен сократить площадь рисовых полей с 162 тысяч до 94 тысяч гектаров.