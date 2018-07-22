В Узбекистане создана организация, контролирующая добычу песка и гравия

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Узбекистане создано государственное унитарное предприятие "Хавфсиз дарё", сообщает пресс-служба МЧС республики.

ГУП "Хавфсиз дарё" будет разрабатывать проектную документацию на проведение работ по добыче песчано-гравийных материалов при расчистке русел рек.

Кроме того, предприятие совместно с Государственном комитетам по экологии и охране окружающей среды и Комитетом по геологии и минеральным ресурсам станет контролировать участки, где проводятся работы по расчистке русел рек.