У министерства народного образования появился консультант из Европы

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Выпускник Йельского университета и гражданин Австрии И. Митчка стал консультантом министра народного образования Шерзода Шерматова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Митчка Митчка работал в одном из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs (США).
Консультант будет привлекать зарубежных партнеров для внедрения новых подходов в сфере образования Узбекистана.
Кроме того, Митчка займется совершенствованием системы преподавания в области программирования.