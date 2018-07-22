У министерства народного образования появился консультант из Европы

Консультант будет привлекать зарубежных партнеров для внедрения новых подходов в сфере образования Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Выпускник Йельского университета и гражданин Австрии И. Митчка стал консультантом министра народного образования Шерзода Шерматова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Митчка Митчка работал в одном из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs (США).

Консультант будет привлекать зарубежных партнеров для внедрения новых подходов в сфере образования Узбекистана.

Кроме того, Митчка займется совершенствованием системы преподавания в области программирования.