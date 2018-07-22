Узбекистанцы могут внести свои замечания в обновленный Налоговый кодекс

В настоящее время эксперты занимаются разработкой новой редакции Налогового кодекса. Они должны ее подготовить до 1 декабря 2018 года.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана на официальном сайте разместил специальную форму, где граждане могут написать свои предложения и замечания по новой редакции Налогового кодекса республики.

Напомним, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию совершенствования налоговой политики, которая призвана изменить налоговую систему Узбекистана.

В настоящее время эксперты занимаются разработкой новой редакции Налогового кодекса. Подготовить ее должны до 1 декабря 2018 года.