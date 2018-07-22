С 1 сентября зарплаты преподавателей вузов вырастут на 25 процентов

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Работникам аппарата управления Академии наук Узбекистана с 1 августа повысят зарплаты в два раза. Об этом пишет norma.uz со ссылкой на постановление президента.

Кроме того, с 1 сентября базовые оклады работников научно-исследовательских учреждений и профессорско-преподавательского состава вузов увеличатся в среднем на 25%.

Также зарплаты инженерно-технического персонала НИУ вырастут в дифференцированных размерах от 30 до 100% в зависимости от занимаемой должности и сферы научной деятельности.

К тому же, отмечается, что зарплаты всех вышеуказанных категорий увеличатся с 1 января 2019 года – на 20%, с 1 июля 2019 года – на 25%.