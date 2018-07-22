Walk Free: Узбекистан опустился на 67 позиций в "рейтинге рабства"

Эксперты фонда утверждают, что в стране людей принуждают работать на хлопковых полях, хотя ранее в МОТ заявляли, что Узбекистан покончил с использованием принудительного труда при сборе хлопка.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Некоммерческая организация Walk Free опубликовала отчет по числу людей, подвергающихся разным формам рабства. Узбекистан радикально улучшил свои показатели в этой сфере по сравнению с 2016 годом.

В понятие "рабство" организация включает также детский труд, сексуальную эксплуатацию и принудительный брак.

Всего в мире, по данным организации, насчитывается 40,3 миллиона рабов.

В Узбекистане фонд насчитал 160 тысяч человек, живущих в рабстве, поместив страну на 69 место в списке из 167 государств. То есть на каждую 1000 жителей приходится примерно 5 человек, находящихся в неволе или принужденных к работе. В 2016-м году правозащитники поставили республику на второе место в рейтинге насчитав по стране свыше 1,2 миллионов подневольных работников (4% населения). Таким образом ситуация с правами человека радикально улучшилась.

В частности, эксперты Walk Free утверждают, что в республике людей принуждают работать на хлопковых полях.

Напомним, ранее Международная организация труда заявила, что не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в 2017 году.

По мнению специалистов, больше всего рабский труд распространен в КНДР. Из 25 миллионов жителей страны 2,64 миллиона занимаются подневольным трудом, к которому принуждает государство.

В первую десятку стран с наибольшим количеством рабов вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР и Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.