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Насилие, архивное фото

Walk Free: в Узбекистане 160 тысяч человек живут в рабстве

CC0 / Pixabay
Общество
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Эксперты фонда утверждают, что в стране людей принуждают работать на хлопковых полях, хотя ранее в МОТ заявляли, что Узбекистан покончил с использованием принудительного труда при сборе хлопка.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Некоммерческая организация Walk Free опубликовала отчет по числу людей, подвергающихся разным формам рабства.

В понятие "рабство" организация включает также детский труд, сексуальную эксплуатацию и принудительный брак.

Всего в мире, по данным организации, насчитывается 40,3 миллиона рабов.

В Узбекистане фонд насчитал 160 тысяч человек, живущих в рабстве, поместив страну на 69 место в списке из 167 стран. То есть на каждую 1000 жителей приходится 5,18 раба.

Девушка на сборе хлопка
© Facebook / O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi
МОТ: большая часть сборщиков хлопка в Узбекистане работала добровольно

Эксперты Walk Free утверждают, что в республике людей принуждают работать на хлопковых полях.

Напомним, ранее Международная организация труда заявила, что не обнаружила систематического использования детского или принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане в 2017 году.

По мнению специалистов, больше всего рабский труд распространен в КНДР. Из 25 миллионов жителей страны 2,64 миллиона занимаются подневольным трудом, к которому принуждает государство.

В первую десятку стран с наибольшим количеством рабов вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР и Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

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Теги:
хлопок, Рабство



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