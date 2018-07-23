Ребенок с рекордным весом родился в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. На юге Таджикистана, в городе Куляб родился мальчик с рекордным весом в восемь килограммов, передает телеканал "Мир 24".
По словам врача роддома Анзурат Иззатуллоевой, сначала малышу надели кислородную маску, сейчас он дышит самостоятельно.
При появлении на свет младенец весил ровно восемь килограммов, спустя четыре часа потерял 800 граммов.
Роды были тяжелыми и для мамы, и для ребенка, сейчас они чувствуют себя намного лучше.
Ребенок – пятый в семье, остальные дети весили при рождении от 3,5 до 4,5 килограмма. Однако малыш не страдает ожирением, он просто крупный.
Администрация города Куляб пообещала поддержку – ребенку всегда будут оказывать бесплатную медицинскую помощь, после выписки ему предоставят также и социальные льготы.
Этот случай – первый в истории Таджикистана.