Ребенок с рекордным весом родился в Таджикистане

Мальчик весом восемь килограммов появился на свет на юге республики, в городе Куляб.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. На юге Таджикистана, в городе Куляб родился мальчик с рекордным весом в восемь килограммов, передает телеканал "Мир 24".

По словам врача роддома Анзурат Иззатуллоевой, сначала малышу надели кислородную маску, сейчас он дышит самостоятельно.

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При появлении на свет младенец весил ровно восемь килограммов, спустя четыре часа потерял 800 граммов.

Роды были тяжелыми и для мамы, и для ребенка, сейчас они чувствуют себя намного лучше.

Ребенок – пятый в семье, остальные дети весили при рождении от 3,5 до 4,5 килограмма. Однако малыш не страдает ожирением, он просто крупный.

Администрация города Куляб пообещала поддержку – ребенку всегда будут оказывать бесплатную медицинскую помощь, после выписки ему предоставят также и социальные льготы.

Этот случай – первый в истории Таджикистана.