Конкурс красоты "Мисс СНГ-2018" впервые стартует в Астане

В столицу Казахстана съехались 19 участниц международного соревнования, он приурочен к 20-летию города.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Астане впервые проведут конкурс красоты "СНГ-2018", сообщает Sputnik.

Он проводится в 22-й раз и в этом году приурочен к 20-летию столицы Казахстана, куда за несколько дней до начала съехались 19 участниц из 10 стран.

Всего за титул красавицы Содружества Независимых Государств поборются 25 конкурсанток из 16 стран-участниц, среди которых Грузия, Украиная, Эстония, Литва. Возраст – от 18 до 27 лет.

Для девушек разработали развлекательную программу, в ходе которой они смогут познакомиться с обычаями и традициями Казахстана и посмотреть основные достопримечательности.

Также они примут участие в благотворительных акциях и юбилейных торжествах.

В октябре 2017 года две ташкентки - Анета Султанова и Анастасия Половинкина попали в число финалисток конкурса "Краса Вселенной". В нем участвовали 11 девушек из шести стран мира – России, Таджикистана, Узбекистана, Чехии, Германии и Беларуси.