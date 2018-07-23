Как превратить вузы Узбекистана в научные центры

По словам министра высшего и среднего специального образования, одна из основных целей вузов – это применение научных разработок на практике.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Одной из главных задач высших учебных заведений Узбекистана является превращение их в современные научные центры, которые будут конвертировать научные разработки ученых в практические результаты. О том, как этого добиться, рассказал министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Иномжон Мажидов в рамках Международного пресс-клуба, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мажидов отметил, что решение этой задачи можно считать одним из главных условий успешной деятельности высших учебных заведений современного типа. При этом он особо подчеркнул, что данная задача - не из легких.

"Вуз должен быть не только образовательным, но и научным, культурам центром. И здесь мы приходим к вопросу о сильных научных работниках, современной материальной базе. Узнаваемость вуза как научного центра также произойдет, когда научные результаты будут известны в мире, и они будут применяться на практике", — отметил он.

А для этого, по мнению министра, необходимо, чтобы вузы усилили свои разработки, повысили количество публикаций своих сотрудников в ведущих научных изданиях, и эти труды были коммерциализированы.

В ходе заседания Международного пресс-клуба также отмечалось, что в недавно обнародованном первом рейтинге вузов Узбекистана, из 23 индикаторов 10 были посвящены именно научным разработкам, а также их применению в производстве. Кроме того, один из них был посвящен вопросу, сколько вуз получил доходов от научной деятельности.

Напомним, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился подготовить предложения о создании президентского Фонда коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности с открытием его счетов в АКИБ "Ипотека банк" в размере 100 миллионов долларов.

Новый фонд займется ускоренным и широким внедрением результатов научной и научно-технической деятельности во все сферы жизни, софинансированием высокотехнологичных предпринимательских стартапов, а также участием в качестве учредителя в проектах, которые реализуются в качестве стартапов.