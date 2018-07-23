14:31 23 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Студенты в аудитории ВУЗат

Как превратить вузы Узбекистана в научные центры

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
107 0 0

По словам министра высшего и среднего специального образования, одна из основных целей вузов – это применение научных разработок на практике.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Одной из главных задач высших учебных заведений Узбекистана является превращение их в современные научные центры, которые будут конвертировать научные разработки ученых в практические результаты. О том, как этого добиться, рассказал министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Иномжон Мажидов в рамках Международного пресс-клуба, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мажидов отметил, что решение этой задачи можно считать одним из главных условий успешной деятельности высших учебных заведений современного типа. При этом он особо подчеркнул, что данная задача - не из легких.

"Вуз должен быть не только образовательным, но и научным, культурам центром. И здесь мы приходим к вопросу о сильных научных работниках, современной материальной базе. Узнаваемость вуза как научного центра также произойдет, когда научные результаты будут известны в мире, и они будут применяться на практике", — отметил он.

А для этого, по мнению министра, необходимо, чтобы вузы усилили свои разработки, повысили количество публикаций своих сотрудников в ведущих научных изданиях, и эти труды были коммерциализированы.

В ходе заседания Международного пресс-клуба также отмечалось, что в недавно обнародованном первом рейтинге вузов Узбекистана, из 23 индикаторов 10 были посвящены именно научным разработкам, а также их применению в производстве. Кроме того, один из них был посвящен вопросу, сколько вуз получил доходов от научной деятельности.

Вступительные экзамены в Университет Инха в Ташкенте
Facebook
Вступительные экзамены в Узбекистане: без шпор и гаджетов в прямом эфире

Напомним, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился подготовить предложения о создании президентского Фонда коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности с открытием его счетов в АКИБ "Ипотека банк" в размере 100 миллионов долларов.

Новый фонд займется ускоренным и широким внедрением результатов научной и научно-технической деятельности во все сферы жизни, софинансированием высокотехнологичных предпринимательских стартапов, а также участием в качестве учредителя в проектах, которые реализуются в качестве стартапов.

Теги:
Министры, Наука, Международный пресс-клуб, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Токио 2020: строительство Олимпийской деревни в Японии
Самые инновационные игры: Япония готовится принять Олимпиаду 2020
Элисон Тил призывает жителей планеты бороться с загрязнениями /отходами, убивающими окружающую среду
Планета под угрозой: это видео заставит вас перестать использовать пластик
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054